Полиция проводит обыск в офисе «Барселоны». Это связано со скандалом с критикой игроков в соцсетях

Полиция Каталонии в понедельник утром проводит обыск в офисе «Барселоны».

Как сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER, это связано со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард , защитник и другие игроки «блауграны».

По словам приближенных к клубу людей, сотрудники полицейских подразделений Каталонии Mossos d’Esquadra проводят проверку. Детали, однако, пока неизвестны.

Напомним, что Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку.

В июне 2020 года суд Барселоны принял к рассмотрению жалобу платформы Dignitat Blaugrana на плохое управление и даже коррупцию ряда директоров. Позже несколько сотрудников полиции посетили офис клуба для сбора информации по делу. Сейчас процедура повторилась.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства