Ромелу Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Роналду, это бесполезно. Он в тройке лучших игроков в истории»

Нападающий и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о форварде .

«Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Для меня это один из трех лучших игроков в истории футбола. Я не буду называть места с первого по третье, но он точно вошел бы в этот список.

То, чего Роналду добился в футболе, – это что-то невероятное для игроков моего поколения.

Мне повезло сыграть против него в Италии, а сейчас он вернулся в Премьер-лигу. Это хорошо для английского футбола. Что касается всего остального – сравнение статистики и все такое – это бесполезно», – сказал Лукаку.

В минувшем сезоне оба форварда выступали в Серии А. Лукаку забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 36 матчах за «Интер», на счету Роналду – 29 мячей и 3 паса в 33 играх за «Ювентус».