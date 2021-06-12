Джо Коул: «Лукаку может стать игроком как Роналду и Левандовски. У него есть все»

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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался о переходе Ромелу Лукаку.

«Он очень вырос как игрок и добился большого успеха. После ухода из «Челси» он везде много забивал. Лукаку имеет огромное значение для сборной Бельгии, брал трофеи. Теперь он не только победитель, но и лидер.

Когда он играл за «Челси», то воспринимался как наследник Дидье Дрогба, и теперь он соответствует этому статусу.

У него есть все, чего можно хотеть от нападающего. У Лукаку есть все. Он в одной категории с Робертом Левандовским и Криштиану Роналду. Сейчас я не ставлю Лукаку на одну ступень с ними, но он может стать таким игроком, если продолжит прогрессировать так, как делал это раньше.

Любому полузащитнику понравится играть рядом с Ромелу», – сказал Коул.

Лукаку вернулся в «Челси» элитным нападающим. Сможет ли он блистать у Тухеля так же, как у Конте?

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