Баринов – капитан России в матче с Кипром. В первой игре при Карпине повязка была у Джикии

сыграет с в квалификации ЧМ-2022.

Капитаном команды выбран хавбек .

Примечательно, что 1 сентября с капитанской повязкой на игру вышел защитник .

Таким образом, в первых двух матчах на посту главного тренера капитанами команды были разные футболисты.

Ранее Джикия объявил: «В сборной России будет несколько капитанов. Так мы решили на собрании».

Все капитаны сборной России: от Черчесова до Джикии и (возможно) Баринова