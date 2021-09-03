Баринов – капитан России в матче с Кипром. В первой игре при Карпине повязка была у Джикии

Сборная России сыграет с Кипром в квалификации ЧМ-2022.
Капитаном команды выбран хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов.
Примечательно, что 1 сентября с капитанской повязкой на игру вышел защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Таким образом, в первых двух матчах Валерия Карпина на посту главного тренера капитанами команды были разные футболисты.
Ранее Джикия объявил: «В сборной России будет несколько капитанов. Так мы решили на собрании».
Все капитаны сборной России: от Черчесова до Джикии и (возможно) Баринова