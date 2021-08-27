Георгий Джикия: «В сборной России будет несколько капитанов. Так мы решили на собрании»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кто будет в национальной команде исполнять роль капитана в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022.

«На сегодняшний день у нас не будет одного капитана, их будет несколько.

Мы так решили на собрании, потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность.

Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную», – сказал Джикия.

Россия 1 сентября сыграет с Хорватией, 4-го – с Кипром, 7-го – с Мальтой.