Смолов, Черышев, Гильерме, Миранчук и Головин – в старте России на матч с Кипром, Баринов – капитан

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Сборная России сыграет с командой Кипра в квалификационном матче ЧМ-2022.

Главный тренер Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:

Вратарь: Гильерме.

Защитники: Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Илья Самошников.

Полузащитники: Дмитрий Баринов (капитан), Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Ерохин.

Нападающий: Федор Смолов.

Запасные: Андрей Лунев, Юрий Дюпин, Роман Зобнин, Алексей Сутормин, Максим Осипенко, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Далер Кузяев, Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Антон Заболотный.

Кипр – Россия. Смолов, Гильерме, Самошников, Черышев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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