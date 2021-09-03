Смолов, Черышев, Гильерме, Миранчук и Головин – в старте России на матч с Кипром, Баринов – капитан

Сборная России сыграет с командой Кипра в квалификационном матче ЧМ-2022.
Главный тренер Валерий Карпин включил в стартовый состав следующих футболистов:
Вратарь: Гильерме.
Защитники: Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Илья Самошников.
Полузащитники: Дмитрий Баринов (капитан), Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев, Александр Ерохин.
Нападающий: Федор Смолов.
Запасные: Андрей Лунев, Юрий Дюпин, Роман Зобнин, Алексей Сутормин, Максим Осипенко, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Максим Мухин, Далер Кузяев, Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Антон Заболотный.
Состав сборной России на матч с Кипром!#НашиПарни #КипрРоссия pic.twitter.com/Ot9PvBdRwn— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021
Кипр – Россия. Смолов, Гильерме, Самошников, Черышев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00