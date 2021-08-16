«Футболку Дзюбы храню до сих пор. В мире сложно найти игроков, похожих на него». Экс-вратарь сборной Кипра о форварде «Зенита»

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Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе, который не был приглашен в сборную России на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Все просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», – сказал Пардо.

Сборная России сыграет с Кипром сегодня. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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