Геркус о сборной: «Отсутствие Смолова в составе на Хорватию – загадка. Был бы гол, если бы вместо Заболотного был он. Там даже Дзюба забил бы»

Бывший президент высказался о нападающих, которых вызвал на сентябрьские матчи сборной России в квалификации ЧМ-2022.

«Отсутствие Смолова в составе на Хорватию для меня осталось загадкой. Как и для всех, наверное. Он в последние годы раскрылся, у него уникальный удар. Если бы на месте Заболотного был бы Смолов – был бы гол. Извините, там даже Дзюба бы забил.

Нужен ли он сборной? Не думаю, что это игровой вопрос. Это вопрос идеологический. Безусловно, Дзюба сейчас не в лучшей форме. Но он намного сильнее Заболотного. Это очевидно, и тут двух мнений быть не может.

Основной вратарь? Я не хочу быть пристрастным. Гильерме хорошо сыграл. Он очень уверен в себе. А уверенность и опыт важнее, чем вратарские качества.

– совсем другая история, тут важно не нервничать. Все игроки «Локомотива» прошли три Лиги чемпионов подряд. Они там так настрадались, что просто перестали бояться», – сказал Геркус.