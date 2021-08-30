Карпин о 0:0 с Хорватией: «Для первой игры нормально. Многие вещи еще не получаются»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

– Ваши впечатления от игры. Удалось ли сегодня сборной показать смелый футбол?

– Как минимум пытались. Я не знаю, удалось или нет, но как минимум пытались. Пока делали все правильно, даже что-то получалось, я имею в виду, в прессинге.

Понятно, что быть довольным совсем всем – конечно же, нет. Многие вещи еще не получаются, но, в принципе, для первой игры – я думаю, что нормально. Новая схема, для многих незнакомая. Поэтому думаю, что нормально.

– Сейчас Далич с нами общался, сказал, что вы его удивили вот этой тройкой, которая играла в нападении. На ваш взгляд, она сделала то, что вы хотели, или что-то не получилось, что-то не удалось?

– Ну раз не забила тройка нападения, значит, что-то не получилось, естественно. В принципе, неплохо. Минут тридцать, пока была концентрация внимания, в принципе, неплохо взаимодействовали, – сказал специалист в эфире .