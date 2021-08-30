Россия идет на 2-м месте в группе H с 7 очками. У лидирующих хорватов столько же, у Словакии на балл меньше

Сборные группы H провели матчи 4-го тура отбора ЧМ-2022.

Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), Словения поделила очки со Словакией (1:1), разгромила (3:0).

Лидерство в группе сохранили хорваты, у них 7 очков. На втором месте идет Россия с таким же количеством баллов, но уступающая по разнице забитых мячей.

На третьем месте – с 6 очками.

Десять победителей групп отбора ЧМ-2022 напрямую выйдут в финальный турнир.

К десяти сборным, занявшим в группах вторые места, присоединятся два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в стыки со вторых мест в отборочных группах. Эти 12 команд разыграют оставшиеся три путевки в рамках плей-офф.