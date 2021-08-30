Эмир Катара решил не продавать Мбаппе «Реалу». Он хочет увидеть трио Месси – Мбаппе – Неймар

Форвард Килиан Мбаппе продолжит выступать за «ПСЖ» в этом сезоне.

По сведениям L’Equipe, на переговоры парижан с «Реалом» по поводу трансфера футболиста вынужден был повлиять эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

В правящей семье мнения разделились: некоторые считали, что стоит продать Мбаппе и получить за него существенную сумму, другие были против такого решения.

В итоге, выслушав обе стороны, Тамим бин Хамад Аль Тани вынес вердикт: футболиста нужно оставить, поскольку «нельзя лишаться возможности увидеть сезон с таким волшебным трио в атаке» (Килианом Мбаппе, и ).

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ