«ПСЖ» предлагал Мбаппе 45 млн евро в год по контракту до 2024-го. Килиан отказал

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Нападающий Килиан Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ».

Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года.

Парижане были готовы платить игроку 45 миллионов евро в год (после налогообложения) – это больше, чем основной оклад по контрактам Лионеля Месси и Неймара.

Тем не менее Мбаппе, который настроен перейти в «Реал», отклонил предложение, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ

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