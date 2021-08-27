«ПСЖ» предлагал Мбаппе 45 млн евро в год по контракту до 2024-го. Килиан отказал

Нападающий Килиан Мбаппе не намерен продлевать контракт с .

Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года.

Парижане были готовы платить игроку 45 миллионов евро в год (после налогообложения) – это больше, чем основной оклад по контрактам и .

Тем не менее Мбаппе, который настроен перейти в , отклонил предложение, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ