«Реал» недоволен, что «ПСЖ» проигнорировал официальные предложения по Мбаппе

Ход переговоров с «ПСЖ» по поводу трансфера форварда вызвал недовольство у .

По данным Goal, мадридский клуб остался разочарован, что официально не отвечал на предложения, которые направляли мадридцы.

Парижане игнорировали оба предложения «Реала» вместо того, чтобы их отклонить или принять, хотя перед этим давали понять, что продажа Килиана возможна при соответствующем предложении.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ