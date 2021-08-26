«Реал» недоволен, что «ПСЖ» проигнорировал официальные предложения по Мбаппе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Ход переговоров с «ПСЖ» по поводу трансфера форварда Килиана Мбаппе вызвал недовольство у «Реала».

По данным Goal, мадридский клуб остался разочарован, что «ПСЖ» официально не отвечал на предложения, которые направляли мадридцы.

Парижане игнорировали оба предложения «Реала» вместо того, чтобы их отклонить или принять, хотя перед этим давали понять, что продажа Килиана возможна при соответствующем предложении.

Мбаппе (пока) не будет в «Реале», «ПСЖ» мечтает о продлении контракта. Поведение Килиана в этой ситуации – топ

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