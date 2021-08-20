Холанд – приоритетная цель «МЮ», несмотря на переход Роналду

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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Более того, по информации ESPN, 21-летний норвежец остается приоритетной трансферной целью «МЮ», несмотря на приобретение Криштиану Роналду.

Также в подписании Эрлинга заинтересованы «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что летом 2022 года в контракте «Боруссии» с Холандом активируется опция отступных – 75 миллионов евро.

При этом агент Мино Райола требует для игрока зарплату 50 млн евро в год, а комиссионные себе – 40 млн.

Холанд забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 3 играх нового сезона Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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