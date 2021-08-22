Холанд отказал «ПСЖ». Он хочет перейти в «Реал» через год

Нападающий «Боруссии» не намерен переходить в «ПСЖ».

Парижский клуб планировал подписать 21-летнего форварда, рассматривая его в качестве замены Килиану Мбаппе, который хочет уйти в .

Однако норвежец отказал «ПСЖ» и решил этот сезон провести в . Через год он также намерен перебраться в мадридскую команду.

Ранее сообщалось, что в полагали, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро.

Следующим летом вступит в силу пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги. Его полную статистику можно найти здесь.