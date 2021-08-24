«ПСЖ» считает, что «Дортмунд» отпустит Холанда за 200 млн евро

«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской этим летом.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить «Дортмунд».

Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы тоже будут большими, но в «ПСЖ» убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.

Напомним, что следующим летом в действие вступит пункт в контракте Холанда с «Боруссией», по которому его отступные составят 75 млн евро.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 3 матчах Бундеслиги. Его полную статистику можно найти здесь.