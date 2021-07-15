Смолов стал лучшим игроком РПЛ в июле-августе. У него 6 голов в 6 матчах

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов назван лучшим игроком РПЛ в июле-августе.
31-летний форвард сборной России забил 6 голов в 6 матчах Премьер-лиги на старте сезона.
За Федора единогласно проголосовали болельщики, эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
На награду также претендовали нападающий «Зенита» Сердар Азмун (5 голов в 6 матчах), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 голов и 2 передачи в 6 матчах), полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (3 мяча и 3 передачи в 6 играх) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (5 голов в 6 матчах).
Фёдор Смолов отлично провёл первые шесть матчей сезона и стал лучшим игроком июля/августа! 😎— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
За Фёдора единогласно проголосовали болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ#ИгрокМесяца pic.twitter.com/5oPxffzdhS