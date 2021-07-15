Смолов стал лучшим игроком РПЛ в июле-августе. У него 6 голов в 6 матчах

Нападающий «Локомотива» назван лучшим игроком РПЛ в июле-августе.

31-летний форвард сборной России забил 6 голов в 6 матчах Премьер-лиги на старте сезона.

За Федора единогласно проголосовали болельщики, эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

На награду также претендовали нападающий «Зенита» (5 голов в 6 матчах), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 голов и 2 передачи в 6 матчах), полузащитник (3 мяча и 3 передачи в 6 играх) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (5 голов в 6 матчах).