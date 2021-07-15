Смолов стал лучшим игроком РПЛ в июле-августе. У него 6 голов в 6 матчах

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия рейтинги Сердар Азмун Рифат Жемалетдинов Джон Кордоба Гамид Агаларов Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов назван лучшим игроком РПЛ в июле-августе.

31-летний форвард сборной России забил 6 голов в 6 матчах Премьер-лиги на старте сезона.

За Федора единогласно проголосовали болельщики, эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

На награду также претендовали нападающий «Зенита» Сердар Азмун (5 голов в 6 матчах), форвард «Краснодара» Джон Кордоба (5 голов и 2 передачи в 6 матчах), полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (3 мяча и 3 передачи в 6 играх) и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (5 голов в 6 матчах).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья