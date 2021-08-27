Гендиректор «Спартака»: «Жиго остается. Спасибо ему, что отказался от предложения «Торино» на 6 млн евро. Он стремится во Францию»

Гендиректор «Спартака» сообщил, что защитник не уйдет из клуба в это трансферное окно.

«Жиго остается. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдет.

Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения порядка 6 млн евро и остаться в . Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом.

Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключен до мая 2022 года. Вопросы переговоров о продлении мы не вели, было предложение о продлении контракта и бесплатной аренде в .

Мы считаем, это неадекватное предложение, тем более в этих условиях. И мы так и не дошли до каких-то предметных письменных предложений от самого «Марселя». Это были слова.

Сейчас игрок имеет действующий контракт с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдет навстречу клубу и продлит контракт, условно, на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», – сказал Мележиков.