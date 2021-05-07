Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о потенциальном назначении Станислава Черчесова главным тренером клуба.
«Есть ли риск того, что в случае неуспехов Руя Витории в «Спартаке» следующим кандидатом на пост главного тренера может (после закономерного вылета с Евро) оказаться Станислав Черчесов?» – задали вопрос Салиховой в телеграм-канале.
«Только через мой труп», – ответила Зарема.
Вскоре супруга Федуна подтвердила, что сама ответила на вопрос.
«Пишу ли это я? Да. Что касается слов про Черчесова, это всего лишь мое личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает», – прокомментировала ситуацию Салихова «Чемпионату».