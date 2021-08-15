Александр Шмурнов: «Не верю в искренность аналитиков, приводящих аргументы за лимит. Он создал кривое зеркало, через которое утекают деньги»

Теги премьер-лига Россия лимит на легионеров Александр Шмурнов Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказал точку зрения касательно возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Очень печально наблюдать, с каким рвением многие участники футбольного процесса впряглись за лимит.

Испанский стыд… Лимит создал кривое зеркало, через которое утекают деньги, а с ним и философию легкой наживы в российском футболе.

Поэтому в искренность аналитиков, приводящих аргументы за лимит, не верю ни секунды.

Если только речь не идет о совсем уж отбитых фриках», – написал Шмурнов.

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