Александр Шмурнов: «Не верю в искренность аналитиков, приводящих аргументы за лимит. Он создал кривое зеркало, через которое утекают деньги»

Комментатор высказал точку зрения касательно возможной отмены лимита на легионеров в .

«Очень печально наблюдать, с каким рвением многие участники футбольного процесса впряглись за лимит.

Испанский стыд… Лимит создал кривое зеркало, через которое утекают деньги, а с ним и философию легкой наживы в российском футболе.

Поэтому в искренность аналитиков, приводящих аргументы за лимит, не верю ни секунды.

Если только речь не идет о совсем уж отбитых фриках», – написал Шмурнов.