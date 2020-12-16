Министр спорта РФ о футболе: «Залог успеха сборных России и клубов – в массовости. Мы заключили соглашения с 27 регионами»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопросы о футболе.

– Про не до конца реализованный потенциал этого вида спорта в нашей стране уже немало было сказано, особенно в связи с событиями конца осени. Как действовать дальше?

– Залог успешного выступления сборных России и профессиональных клубов в футболе, как и в любом командном виде спорта, – в развитии его массовости и совершенствовании системы подготовки резерва. За неполные два года, которые руководит российским футболом в должности президента , мы заключили соглашения о развитии футбола с 27 регионами России.

И каждое из таких соглашений включает в себя мероприятия по строительству новой и реконструкции имеющейся инфраструктуры, организации новых соревнований и фестивалей, подготовке квалифицированных тренеров и судей, открытию новых отделений по футболу – как мужских, так и женских. Во многих регионах, подписавших соглашения, уже созданы рабочие группы, которые приступили к реализации мероприятий.

– Насколько регионы заинтересованы в такой работе?

– Интерес к заключению таких соглашений в регионах значителен, и мы планируем завершить процесс их подписания в следующем году. Мы помогаем РФС наращивать эффективность пирамиды подготовки резерва, оказывая поддержку учреждениям, имеющим статусы «региональный центр РФС» и «детский футбольный центр». Мы с РФС и Министерством просвещения запустили всероссийский фестиваль для общеобразовательных школ «Футбол в школе», а в следующем году во многих регионах появятся школьные и студенческие футбольные лиги.

Все это со временем приведет, с одной стороны, к росту интенсивности нашего футбола и успехам на международной арене, а с другой – к появлению у значительного количества россиян привычки заниматься спортом и культуры здорового образа жизни, к чему мы с Российским футбольным союзом и стремимся, – сказал чиновник.