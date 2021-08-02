«Барса», «Реал» и «Юве» обсуждают новый формат Суперлиги. Клубы смогут вылетать во 2-ю лигу и подниматься из нее

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«Ювентус», «Барселона» и «Реал» работают над изменением формата Суперлиги и надеются, что проект будет запущен.

По данным Der Spiegel, клубы допускают, что команды смогут вылетать из Суперлиги и подниматься в нее.

Три клуба, оставшиеся в Суперлиге, рассматривают два варианта изменения формата турнира.

Первый – три клуба будут вылетать из Суперлиги 1 в Суперлигу 2, а из Суперлиги 2 в Суперлигу 1 будут подниматься два клуба. Еще один клуб будет получать «wild card» (особое приглашение для клуба, который не прошел квалификацию).

Второй проект изменений напоминает нынешнюю Лигу чемпионов. В Суперлигу 2 клубы будут попадать в соответствии с результатами национальных чемпионатов. Таким образом, состав участников Суперлиги 2 будет меняться каждый год. Туда будут входить 17 клубов и еще 3 команды, которые вылетят из Суперлиги 1.

Переговоры по вопросу изменения формата Суперлиги продолжаются.

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