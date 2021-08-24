Левандовски о 7 голах в 4 играх: «Физически чувствую себя, возможно, даже лучше, чем 3 года назад»

Форвард «Баварии» , автор хет-трика в матче Бундеслиги с «Гертой» (5:0), поделился впечатлениями от игры.

В 4 матчах текущего сезона на счету 33-летнего поляка 7 голов.

«Сегодня мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой, я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад.

Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь», – сказал Левандовски.