Левандовски о 7 голах в 4 играх: «Физически чувствую себя, возможно, даже лучше, чем 3 года назад»

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, автор хет-трика в матче Бундеслиги с «Гертой» (5:0), поделился впечатлениями от игры.

В 4 матчах текущего сезона на счету 33-летнего поляка 7 голов.

«Сегодня мы полностью контролировали игру и забили много мячей. Само собой, я всегда голоден, но особенно в плане физики я сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад.

Я не думаю о рекордах. В каждом матче я просто концентрируюсь на своих задачах. О рекордах я даже не задумываюсь», – сказал Левандовски.

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