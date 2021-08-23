У Левандовского 301 гол за «Баварию» в 333 матчах. Он забил 7 мячей в 4 играх на старте сезона

Форвард «Баварии» сделал хет-трик в матче 3-го тура Бундеслиги с «Гертой» (5:0).

Для 33-летнего поляка это уже пятый, шестой и седьмой мячи на старте сезона. Он провел четвертый матч.

Ранее Левандовски отметился голом в игре 1-го тура против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:1), дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии (3:1) и голом «Кельну» (3:2) в чемпионате.

Всего за «Баварию» футболист забил 301 гол в 333 матчах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры между «Баварией» и «Гертой».