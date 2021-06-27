«ПСЖ» хочет подписать Холанда, Погба и Камавинга летом 2022-го, если Мбаппе уйдет в «Реал»

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«ПСЖ» планирует совершить несколько крупных сделок, если нападающий Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

L’Équipe утверждает, что в случае, если 22-летний нападающий покинет Париж, «ПСЖ» будет нацелен на подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Ренна» Эдуардо Камавинга.

Отметим, что контракты Погба и Камавинга с клубами истекают летом 2022 года. Они пока не договорились о новых соглашениях.

Сообщалось, что Мбаппе уже рассказал игрокам «ПСЖ» о скором переходе в «Реал» и попрощался с ними. Сделка оценивается в 170+10 млн евро.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Мбаппе очень близок к «Реалу» – испанцы уже ждут объявления. Возможно, «ПСЖ» хватит 180 млн евро 

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