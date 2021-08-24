Бензема намекнул на переход Мбаппе в «Реал». Он опубликовал фото Роналдо и Ромарио

Нападающий «Реала» намекнул на скорый трансфер форварда «ПСЖ» .

Француз опубликовал фото и – связка этих бразильских нападающих считалась одной из сильнейших в 90-е.

«За это я и люблю футбол», – подписал снимок Бензема.

Мбаппе и Бензема вместе выступают за сборную Франции, теперь они будут играть за один клуб.

Ранее стало известно, что трансфер Мбаппе в «Реал» почти согласован. Француз уже попрощался с партнерами по .

«ПСЖ» готов принять последнее предложение мадридцев в размере 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

По данным Marca, может объявить о переходе Мбаппе уже в эту пятницу.