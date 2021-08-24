Отец советовал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» на 36 млн евро в год, юрист игрока – за переход в «Реал»

Отец форварда «ПСЖ» выступал за продление контракта с парижанами.

Вилфрид Мбаппе советовал своему сыну принять предложение и подписать трехлетнее соглашение на 36 миллионов евро в год.

Однако юрист Килиана, Дельфина Верхейден, советует игроку перейти в «Реал».

Она напомнила французу о его стремлении «написать историю футбола и оставить свое наследие», объяснив, что в «ПСЖ» у него будет больше зарплата, но в Мадриде он сможет зарабатывать еще больше за счет рекламных контрактов.

В 2017 году Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» по совету отца. Теперь он склонен слушать юриста.

«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами». «ПСЖ» в бешенстве от подходов «Реала» к Мбаппе