Отец советовал Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» на 36 млн евро в год, юрист игрока – за переход в «Реал»

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Отец форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе выступал за продление контракта с парижанами.

Вилфрид Мбаппе советовал своему сыну принять предложение «Пари Сен-Жермен» и подписать трехлетнее соглашение на 36 миллионов евро в год.

Однако юрист Килиана, Дельфина Верхейден, советует игроку перейти в «Реал».

Она напомнила французу о его стремлении «написать историю футбола и оставить свое наследие», объяснив, что в «ПСЖ» у него будет больше зарплата, но в Мадриде он сможет зарабатывать еще больше за счет рекламных контрактов.

В 2017 году Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» по совету отца. Теперь он склонен слушать юриста.

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