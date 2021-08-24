«Реал» удивлен реакцией «ПСЖ» на предложение по Мбаппе и считает, что ведет себя корректно

«Реал» удивлен реакцией «ПСЖ» на ход переговоров относительно трансфера форварда .

Вчера спортивный директор парижан заявил: «Нам не нравится, как «Реал» ведет себя – некорректно, даже незаконно. Их предложение меньше, чем «ПСЖ» заплатил за Килиана». И добавил: «Мбаппе хочет уйти. «ПСЖ» не собирается его удерживать, но это случится на наших условиях».

В мадридском клубе полагают, что поступили максимально корректно и предельно прозрачно общались с парижским клубом. Испанцы не давили на «Пари Сен-Жермен», а просто озвучили официальное предложение, дав понять, что интерес к Килиану был реальным.

В то же время «Реал» сохраняет спокойствие, «бланкос» уверены в идее подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна. В противном случае в январе можно будет договориться с Мбаппе о переходе летом 2022-го без компенсации для «ПСЖ».

«Реал» собирается еще переговорить с «ПСЖ» о трансфере Мбаппе до 31 августа. Однако в Мадриде считают, что предложенные 160 миллионов евро – справедливая сумма за игрока.

«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами». «ПСЖ» в бешенстве от подходов «Реала» к Мбаппе