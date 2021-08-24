«ПСЖ» рассмотрит продажу Мбаппе «Реалу» за 200 млн евро

«ПСЖ» может рассмотреть продажу форварда в .

Вчера «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за 160 млн евро, но оно было отклонено.

Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт: Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении.

По этой причине «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около 200 млн евро, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

Возможно, нас ждет веселая неделя: «ПСЖ» больше не удерживает Мбаппе