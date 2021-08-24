Леонардо о Мбаппе: «Нам не нравится, как «Реал» ведет себя – некорректно, даже незаконно. Их предложение меньше, чем «ПСЖ» заплатил за Килиана»

Спортивный директор рассказал о ситуации с предложением «Реала» о трансфере форварда парижан .

– Как вы отреагировали на предложение «Реала»?

– Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Килиана. Это всегда было и остается нашей целью.

Позиция «Реала» выглядит так, будто они хотят получить от нас отказ. Они хотят показать, что испробовали все, и подождать год, чтобы получить его бесплатно.

Последние 2 года «Реал» ведет себя некорректно, даже незаконно. Потому что они связывались с игроком. Для нас это неприемлемо, это неправильно.

Это доказательство их стратегии: предложение поступает за 1 год до окончания его контракта и за 7 дней до окончания трансферного окна. Они хотят, чтобы мы дали им отказ, чтобы показать Килиану, что они все испробовали, и начали переговоры в следующем году.

– Вы отклонили предложение?

– Да, на словах мы сказали «нет». Но мы не будем никого удерживать. Если кто-то захочет уехать, а наши условия будут удовлетворены, тогда посмотрим.

Но этим летом мы вместе с нашими игроками сотворили мечту, и мы никому не позволим ее разрушить.

Мы считаем, что предложение очень далеко от оценки того, что Килиан представляет из себя сегодня. Мы все еще должны «Монако» часть денег за трансфер и считаем, что предложение недостаточно велико.

– Предложение было на сумму 160 млн евро?

– Я не могу подтверждать сумму, но примерно столько. Это меньше, чем мы заплатили за Мбаппе. Но, прежде всего, нам не нравится то, как себя ведет, – заявил Леонардо.