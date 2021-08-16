«Карпин выиграл дуэль у Губерниева. Выдержал давление, не дрогнул, хотя вопросы были жесткие». Кафанов об эфире на «Матч ТВ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о характере Валерия Карпина, возглавляющего национальную команду страны.

– Опишите Карпина, как тренера и человека.

– Это огромная жизненная энергия, которая в нем никогда не кончается. Он все успевает: и много работать, и находить время для семьи.

Временами вспыльчивый, но быстро отходит. В тренерском штабе все чувствовали его человеческое уважение. Карпин очень уверен в себе в любой ситуации. И это передается всем, кто работает рядом.

За время нашей совместной работы ни разу не видел его поникшим или грустным. Что касается тренерства, то меня поразила работа Георгиевича во время сезона-2019/2020.

– Что именно?

– За месяц летних сборов наиграл новую систему, с ней начал чемпионат. Прессинг у чужой штрафной на протяжении всего матча вне зависимости от силы соперника.

В моменты этой работы я узнал для себя много нового. После каждого матча разбирались ошибки, игроки прибавляли. В том сезоне «Ростов» был самой узнаваемой командой.

Было много матчей, когда мы забивали по два-три-четыре гола. Перед игрой вратарям часто говорил: «Сыграем на ноль – победим». Потому что без забитого гола мы почти с поля не уходили. Тот сезон дал много пищи для размышлений.

– Когда он вас удивил как человек?

– Если брать последний период, то запомнились две вещи. Первая – когда рубанул шашкой и ушел из «Ростова» в сборную.

Вторая – его дуэль с . Это не было просто интервью, это действительно была дуэль. Георгиевич ее выиграл.

В этих ситуациях – весь . В интервью с Губерниевым он выдержал давление, ни разу не дрогнул, хотя вопросы были жесткие. Не каждый человек бы так смог, – сказал Кафанов.