Леонардо: «Мбаппе хочет уйти. «ПСЖ» не собирается его удерживать, но это случится на наших условиях»

Спортивный директор Леонардо подтвердил желание форварда Килиана Мбаппе покинуть команду.

– Мбаппе хочет уйти?

– хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если «Реал» сделает предложение, для меня все ясно. Я излагаю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем.

Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях.

– Вы общались с Мбаппе?

– Я много разговаривал с Килианом, он всегда говорил одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб бесплатно. Он всегда так нам говорил.

– Итак, дверь для его ухода открыта?

– Мы никогда не открывали дверь для его ухода. Никогда. Наша цель – продлить контракт с Мбаппе и удержать его.

Но если игрок хочет уйти, это произойдет на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех игроков.

– Вы ожидаете еще одного предложения [от ]?

– Мы не планируем снова общаться с «Реалом». Крайний срок – полночь 31 августа. Так работает трансферное окно, для нас все ясно: мы его оставляем и продлеваем контракт.

Но мы не позволим кому-то уйти за меньшую сумму, чем мы сами заплатили, – заявил .