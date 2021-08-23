«Заканчивайте сезон с гольфистом или свяжитесь с нами, если согласны с ценой». Брат владельца «ПСЖ» о предложении «Реала» по Мбаппе

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Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, высказался о попытке «Реала» подписать форварда парижан Килиана Мбаппе.

Вчера французский клуб отклонил предложение «Реала» на сумму 160 млн евро.

«Если вы согласны с обозначенной ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом.

В пятницу они сделают новое предложение. Посмотрим, как пойдет. Последний шанс», – написал Аль-Тани в твиттере.

Вероятно, под гольфистом имеется в виду вингер Гарет Бэйл.

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