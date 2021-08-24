«Барселона» и Бускетс договорились о снижении зарплаты и отсрочке выплат

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«Барселона» продолжает работу по уменьшению зарплатной ведомости.

По информации ESPN, полузащитник Серджи Бускетс по итогам переговоров с клубом согласился на дополнительные снижение зарплаты и отсрочку выплат.

При этом «блауграна» еще не рассчиталась с хавбеком по предыдущим договоренностям.

Бускетс представляет «Барселону» с 2005 года. С этого сезона 33-летний футболист является капитаном команды.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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