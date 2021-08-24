Умтити хочет остаться в «Барсе» до конца контракта. В клубе в ярости от его поведения

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Защитник Самюэль Умтити по-прежнему не намерен покидать «Барселону».

Француз отказывается рассматривать поступившие предложения и намерен остаться в команде до конца срока контракта, истекающего в 2023 году.

В «Барселоне» в ярости от такого поведения, сообщает Diario Sport. «Блауграна» заявила Умтити, что такое поведение неприемлемо.

В ближайшие дни «Барса» вновь предложит защитнику изучить имеющиеся предложения. Если Умтити откажется, каталонцы готовы пойти на радикальные меры – нампример, расторжение контракта.

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