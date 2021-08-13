«Барса» зарегистрировала Депая и Гарсию в Ла Лиге. Пике пошел на снижение зарплаты для этого

«Барселона» объявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах Ла Лиги.
«Блауграна» отметила, что это стало возможным благодаря защитнику Жерару Пике: один из капитанов команды пошел на «существенное» снижение зарплаты.
Также «Барса» продолжает переговоры с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы адаптировать их зарплаты к текущему положению клуба. Оба игрока готовы сотрудничать.
Таким образом, Депай, Гарсия и Манай смогут сыграть за «Барсу» уже в первом туре Ла Лиги с «Реал Сосьедад».
Ранее сообщалось, что еще одного новичка, нападающего Серхио Агуэро, «Барселона» собирается заявить позже.