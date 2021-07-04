Семак о завышенных зарплатах в РПЛ: «Так во многих странах, где есть лимит. Я против потолка – всегда найдется вариант, как его обойти»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия высшая лига Китай лимит на легионеров деньги Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о завышенных зарплатах российских футболистов. 

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы.

Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата [в РПЛ] завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определенные ограничения.

Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти», – сказал Семак. 

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