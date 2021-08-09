Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Российский футбол сейчас и так на дне, так что строить иллюзий не надо. Сан-Марино дышит нам в затылок, мы всем уже проиграли. Поэтому отмена лимита как вариант всколыхнуть конкуренцию – это шаг, который не убьет наш футбол, а напротив.

Если футболист хороший, то он эту конкуренцию выдержит, будет и деньги зарабатывать большие, и играть хорошо. Хотите получать контракты, как у Месси или Овечкина – пожалуйста, доказывайте, что достойны.

Лимит – это одна из причин, почему у нас футболисты маринуются в своих клубах и не хотят уезжать в Европу. Да, ты получаешь большие деньги, классно себя чувствуешь, но в спорте ты должен быть там, где лучшие.

А отмена лимита или его корректировка поспособствует тому, чтобы наши футболисты уезжали туда, где больше конкуренция и где есть возможность доказать свою состоятельность рядом с высококлассными игроками.

Ну, а если рост конкуренции внутри футбола будет очень высоким, то в принципе и уезжать никуда не надо будет. Если будет крепкая конкурентоспособная среда с иностранцами, тогда игроки будут развиваться внутри страны.

Но у меня еще одно добавление – нужно переходить на систему «весна-осень», потому что люди, которые принимали решение о переходе на нынешнюю систему, думали о своем кошельке, а не о футболе. В России в футбол надо играть тогда, когда выросла трава, а не когда мороз -25.

В общем, молодцы , они стараются изменить наш футбол, прекрасно понимая, что он сейчас в тупике. Поэтому я тут шаги команды Дюкова всячески приветствую», – сказал Губерниев.

Отмена лимита и фильтр для легионеров по примеру Англии: к РПЛ подбираются большие реформы