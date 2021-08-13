Депутат Милонов: «Госдума не допустит отмены лимита. Правильнее, чтобы легионеров вообще не было»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что не не нужно отменять лимит на легионеров в чемпионате России.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это.

Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде – российские игроки.

Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы. Хазарский каганат какой-то разводят в футболе. А это всегда плохо заканчивается.

Пусть наши результаты будут нашими, а не чужими – мы покупаем зарубежных игроков, тем самым покупаем результаты. А потом проваливаемся на уровне сборной, потому что играть некем.

Можно накупить себе легионеров, радоваться, побеждать на клубном уровне, но наш спорт будет в заднице. А те, кто делает бабки на клубах, будут дальше и больше зарабатывать.

Но мы ради чего спорт развиваем? Чтобы барыги стали богаче, или чтобы парни и девчонки выбирали спорт, а не наркотики?» – сказал Милонов.

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