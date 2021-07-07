Дюков о лимите: «Идеал – когда его нет. Вопрос обсуждается с правительством»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался против лимита на легионеров в РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Правда, что РФС считает, что лимит нужно полностью поменять?

– Я высказывался не один раз, я противник лимита. В прошлом сезоне мы его донастроили. Эта система более эффективна, чем лимит 6+5. Клубы стали более избирательны, тренерам не нужно считать количество паспортов. Выросло игровое время у молодых россиян, это безусловный плюс.

Но любой лимит имеет недостатки, изначально он ущербный. Идеал – когда лимита нет. Сейчас этот вопрос обсуждается с правительством. Давать более подробные комментарии пока преждевременно, – сказал Дюков.

Нынешний лимит допускает не более 8 легионеров в заявке.

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