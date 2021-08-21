Семак про 1:1 с «Уфой»: «Доминирование «Зенита» по моментам было большим. Надо забивать не один»

Главный тренер подвел итоги матча 5-го тура с «Уфой» (1:1).

– Сергей Богданович, начало удалось «Зениту». Команда повела в счете, казалось, что продолжит доминировать, но этого не произошло, если говорить о созданных моментах. Почему, на ваш взгляд?

– Почему? Я считаю, что, наоборот, доминирование по количеству моментов было большим. За исключением потери мяча и концовки, когда игра стала нервная, практически ничего не было у наших ворот.

Ну что... Надо забивать для того, чтобы выигрывать, забивать не один – одного не хватило, к сожалению. Сегодня так случилось, что забили и привезли второй себе сами, поэтому и не победили, – сказал Семак в эфире .

«Зенит» не проигрывает в РПЛ 14 матчей подряд – 10 побед, 4 ничьих