«Динамо» опередило «Зенит» и вышло на 1-е место в РПЛ на эту минуту

обыграло (1:0) в 5-м туре чемпионата России.

«Зенит» в своем матче не сумел одолеть «Уфу» (1:1).

В результате московский клуб опередил питерский в турнирной таблице . На счету «Динамо» 12 очков после 5 туров, на текущий момент оно лидирует в чемпионате. У «Зенита» 11 баллов и второе место на данную минуту.

«Сочи» в данный момент играет с «Крыльями Советов» и в случае победы также обойдет «Зенит». Кроме того, опередить питерский клуб может «Рубин», который сыграет с «Химками» завтра. Если казанский клуб наберет три очка, то возглавит турнирную таблицу.

В следующем туре «Динамо» примет «Локомотив», дома встретится с ЦСКА.