«Краснодар» представил третью форму – с логотипом на спине и названием клуба на груди

представил третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.

Футболки представлены в белом цвете со светло-зелеными поперечными полосами на груди, между которыми заключено название команды. Клубная эмблема расположена на спине под воротником.

«Нашей целью было бросить вызов традиционному дизайну футболок. Мы хотели взглянуть на комплекты игровой формы через новый объектив и раздвинуть границы, насколько это возможно. Легко не рисковать, но мы хотим изменить восприятие обычной игровой футболки», – сказал Карл Таффли, старший руководитель отдела дизайна командных видов спорта компании , технического спонсора «Краснодара».

Изображения: официальный сайт «Краснодара»