У Вильены была договоренность об уходе из «Краснодара» после двух лет контракта. Клуб не отпустил футболиста

Стали известны причины разногласий между полузащитником и .

Как сообщает Voetbal International, краснодарский клуб не отпускает игрока в другой клуб, что является нарушением договоренностей между ним и руководстом.

Вильена перешел в «Краснодар» 2019 году из «Фейеноорда», подписав контракт до 2024 года.

При этом футболист договорился с клубом, что сможет уйти через два года, если поступит предложение.

К Вильене проявляли интерес «Ренн» и «Бетис», но переговоры сорвались из-за позиции «быков».

Ранее агент нидерландца сообщил, что Вильена был исключен из состава команды не из-за конфликта с Владимиром Ильиным.