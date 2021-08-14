«Вильена исключен не из-за ссоры с Ильиным. Все в «Краснодаре» знают причину». Агент о хавбеке

Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника , прокомментировал информацию о конфликте игрока с форвардом .

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вильена был исключен из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.

Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», – заявил агент.

Виктор Гончаренко: «Вильена по-своему понимает контракт. Надо внимательнее его перечитать, чтобы понять, что клуб прав»