«Вильена исключен не из-за ссоры с Ильиным. Все в «Краснодаре» знают причину». Агент о хавбеке

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Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Вильены, прокомментировал информацию о конфликте игрока с форвардом Владимиром Ильиным.

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вильена был исключен из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает.

Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», – заявил агент.

Виктор Гончаренко: «Вильена по-своему понимает контракт. Надо внимательнее его перечитать, чтобы понять, что клуб прав»

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