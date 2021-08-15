Гендиректор «Спартака» о реформах РПЛ: «Идея ввести критерии для легионеров и создать комиссию для исключений таит коррупционные риски»

Генеральный директор «Спартака» высказался о возможных реформах РПЛ.

Ранее РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по развитию футбола в России. В числе мер РФС намерен отменить лимит на легионеров, но при этом выдвигать определенные качественные требования потенциальным новичкам из других стран.

«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем – например, меры по мотивации клубов к развитию академий.

Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно.

[Есть и] неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии.

Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять все будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит ее состав?

У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника – поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели.

В обозначенные сроки сформулирует свою позицию и доведет ее в соответствующем порядке до руководства Лиги», – сказал Мележиков.

Отмена лимита и фильтр для легионеров по примеру Англии: к РПЛ подбираются большие реформы