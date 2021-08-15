«Я против легионеров в принципе. Качалин, Бесков, Бышовец выигрывали со сборной без них». Министр спорта Подмосковья о лимите

Теги Химки Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Сборная России по футболу Константин Бесков Гавриил Качалин лимит на легионеров Роман Терюшков ТАСС Футбол

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Я, как чиновник, могу сказать, что любые лимиты и легионеры – это удар по сборной, потому что мы даем возможность игрокам с чужими паспортами, наигрываем для других стран, в любом виде спорта. А задача любого первенства – это формирование национальной сборной, легионеры не способствуют этому.

Обсуждать лимит на легионеров – это не реформа, как мне видится, все-таки нужно создавать систему детско-юношеского футбола, соревнований, давать возможность играть своим молодым футболистам. А когда к 16-летнему парню, который показывает хороший результат в юниорских соревнованиях, приходит агент, забирает его в клуб – и он садится на скамейку запасных, сидит там, потому что на его позиции играет легионер, то мы теряем молодых игроков.

[Гавриил] Качалин, [Константин] Бесков, [Анатолий] Бышовец выигрывали со сборной все мыслимые и немыслимые чемпионаты без легионеров. Если честно, я вообще против легионеров в принципе», – отметил Терюшков.

«Легионеры мне не нравятся. Они лишь мешают развитию отечественной системы футбола». Министр спорта Подмосковья об отмене лимита

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