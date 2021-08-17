«Барса» готова оставить Коутиньо в команде. Ему предложили 10-й номер

Положение полузащитника в «Барселоне» изменилось.

Уход Лионеля Месси и изменение структуры зарплат ветеранов команды привели к тому, что «блауграна» готова сохранить бразильца в составе и дать ему последний шанс, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер каталонцев убежден, что с уходом Месси Коутиньо может сыграть заметную роль, так как он получит больше свободы.

Также специалист не хочет отпускать 29-летнего игрока из-за возможного ухода и необходимости предоставить отдых .

Изменившийся статус Коутиньо подчеркивает то, что предложила ему 10-й номер, под которым 13 лет играл Месси. На данный момент это единственный свободный номер в команде.

Футболист не уверен, стоит ли ему брать «десятку»: он не хочет дополнительного давления. Тем не менее Коутиньо не исключил, что согласится сменить номер.