Педри вызовут в сборную Испании на сентябрьские матчи. «Барса» хотела, чтобы он отдохнул, но хавбек хочет играть

Полузащитник «Барселоны» получит вызов в на матчи квалификации ЧМ-2022.

2 сентября испанская команда сыграет против Швеции, 5-го – против Грузии, 8-го – против Косово.

В прошедшем сезоне Педри провел 73 матча в сезоне.

18-летний игрок стал рекордсменом по этому показателю, опередив хавбека сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша (72 матча).

Каталонский клуб хотел, чтобы Педри отдохнул и восстановился во время сентябрьского перерыва, однако сам футболист готов играть и не хочет пропускать матчи, в которых решается вопрос выхода национальной команды на чемпионат мира.

Педри о 73 матчах за сезон: «Горжусь, что сыграл в них. Отдам все силы, если будет возможность играть за «Барсу»