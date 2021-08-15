Серджи Роберто согласился на снижение зарплаты в «Барсе» и продлит контракт на 2 года

Защитник готов пойти на уступки в вопросе нового контракта на фоне сложной финансовой ситуации в клубе.

Действующее соглашение игрока заканчивается в июне 2022 года.

29-летний футболист согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.

Переговоры о новом договоре уже запланированы – ожидается, что контракт будет подписан до конца месяца.

Срок соглашения составит два года – до июня 2024 года. Серджи Роберто дебютировал за «Барселону» в сезоне-2010/11.

«Барса» сообщила, что Пике спас клуб сокращением зарплаты. Но в итоге он получит положенные деньги (и даже больше!)